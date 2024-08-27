У Білорусі планують визнати полк Калиновського терористичною організацією
Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед направив до Верховного суду країни позов про визнання полку Калиновського терористичною організацією
Про це інформує пресслужба генеральної прокуратури Білорусі,
"Генеральний прокурор Республіки Білорусь Андрій Швед на підставі Закону "Про боротьбу з тероризмом" на пропозицію Комітету державної безпеки направив до Верховного Суду клопотання про визнання формування "Полк ім'я Кастуся Калиновського" зі структурними підрозділами, що входять до її складу, терористичною організацією", - заявили у генпрокуратурі Білорусі.
Там зазначають, що основними цілями створення та існування полку визначено вербування громадян Білорусі та етнічних білорусів, які проживають за кордоном, що негативно ставляться до керівництва Білорусі та Росії, для участі у бойових діях на території України проти збройних сил та військових формувань РФ, підготовка сил та засобів для захоплення влади в Білорусі збройним шляхом, залякування населення та дестабілізації громадського порядку тощо.
"У закритих чатах різних месенджерів ведуться детальне опрацювання та планування акцій терористичної та екстремістської спрямованості", - додали у генпрокуратурі Білорусі.
Довідка. Полк Калиновського – добровольче формування, створене навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він є частиною Збройних Сил України, і входить до Інтернаціонального легіону при ГУР Міноборони України.
- Наприкінці вересня Білоруський полк імені Кастуся Калиновського звернувся до співвітчизників і закликав долучатися до них.
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