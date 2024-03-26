Полк Калиновського у складі ЗСУ оголосив всенародну мобілізаційну кампанію серед білорусів

Про це йдеться у зверненні на сайті полку.до Дня Волі 25 березня - 106-ї річниці з дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

"Ми, білоруси, добровольці та доброволиці, бійці та бійчині полку імені Кастуся Калиновського, вільні люди, колишні держслужбовці, підприємці, спортсмени, менеджери, айтівці, викладачі, лікарі; ті, хто цікавився політикою й ті, хто ні; хто має військовий досвід і хто його тільки здобуває; люди різного віку, світоглядів, життєвого досвіду та інтересів, але об'єднані любов’ю і повагою до своєї нації та презирством до жорстокого режиму влади Білорусі та підтриманої нею несправедливої війни Росії проти цивілізованого світу, оголошуємо всенародну мобілізаційну кампанію", - сказано у зверненні.

Бійці сказали, що білоруський диктатор Лукашенко боїться тільки їх. Вони зазначили, що кожен білорус може знайти своє місце в полку.

Тих білорусів, хто не готовий приєднатися до полку, бійці закликали підтримувати їх, поширюючи це звернення, беручи участь у зборах, купуючи фірмову продукцію і допомагаючи своєю творчістю.

Боєць полку Калиновського Павло Шурмей (Дзядзька) наголосив, що "доля вільної Білорусі вирішується тут і зараз".

"Хазяїн (Лукашенка, - ред.) Путін хоче розширити війну, і цього разу відсидітися не вийде. Війна торкнеться кожного… У тих, хто залишився на батьківщині, є вибір - стати гарматним м’ясом у путінському війську або приєднатися до нас і забезпечити собі та своїм дітям гідне майбутнє в незалежній європейській Білорусі", - сказав він.