Режим Лукашенка знову оголосив перевірку бойової готовності ЗС Білорусі

Про це інформує пресцентр міноборони РБ.

"У збройних силах розпочато перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така перевірка має комплексний характер. Особовий склад має висунутись у призначені райони і провести низку навчань та тренувань, зокрема, з бойовою стріляниною.

У білоруському відомстві додали, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, тож можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.