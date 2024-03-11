Режим Лукашенка знову оголосив перевірку бойової готовності ЗС Білорусі
У понеділок, 11 березня, міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань, які мають на меті перевірити бойову готовність військових
Про це інформує пресцентр міноборони РБ.
"У збройних силах розпочато перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така перевірка має комплексний характер. Особовий склад має висунутись у призначені райони і провести низку навчань та тренувань, зокрема, з бойовою стріляниною.
У білоруському відомстві додали, що під час перевірки заплановано пересування військової техніки, тож можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.
- Наприкінці січня стало відомо, що військові з Білорусі проходитимуть навчання на території Росії, де вони перейматимуть досвід окупантів у війні проти України.
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