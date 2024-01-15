Білоруські військові вирушили до РФ на навчання: росіяни обіцяють поділитися досвідом, набутим у війні з Україною

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.

"У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції", - розповіли в міноборони.

Зазначено, що після завершення навчання білоруські військові у ролі інструкторів передаватимуть отриманий досвід "з найскладніших предметів" підрозділам збройних сил Білорусі.