Білоруські військові вирушили до РФ на навчання: росіяни обіцяють поділитися досвідом, набутим у війні з Україною
Військові з Білорусі проходитимуть навчання на території Росії, де вони перейматимуть досвід окупантів у війні проти України
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.
"У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції", - розповіли в міноборони.
Зазначено, що після завершення навчання білоруські військові у ролі інструкторів передаватимуть отриманий досвід "з найскладніших предметів" підрозділам збройних сил Білорусі.
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