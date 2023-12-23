Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв

Про це він написав у телеграм.

"На білоруському пограниччі нині спокійно, але для військових це не привід розслаблятися. У будь-який момент ситуація може змінитися, й українські воїни повинні бути готовими дати гідну відсіч загарбнику", - йдеться у повідомленні.

За його словами, типовим комплексом заходів бойової підготовки є смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених.