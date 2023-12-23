Ситуація на кордоні з Білоруссю може змінитися в будь-який момент, - Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною, але вона може змінитися в будь-який момент
Про це він написав у телеграм.
"На білоруському пограниччі нині спокійно, але для військових це не привід розслаблятися. У будь-який момент ситуація може змінитися, й українські воїни повинні бути готовими дати гідну відсіч загарбнику", - йдеться у повідомленні.
За його словами, типовим комплексом заходів бойової підготовки є смуга перешкод, штурм приміщень та опорних пунктів, надання первинної домедичної допомоги та евакуація поранених.
- У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна - клуб лазертагу.
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