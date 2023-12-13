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У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"

13 грудня, 2023 середа
18:53
Світ Білорусь, Лукашенко

У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна - клуб лазертагу

Про це повідомляє telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією джерела, військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі 5 занедбаних дитячих таборів ("Чайка", "Вогник", "Галактика", "Ливарник" та "Лісова галявина"). Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною.

Дослідники визначили, що в районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Тут можна зіграти у лазертаг, пейнтбол і т.д.

У листопаді ігровий клуб повідомив про зміну ігрового майданчика. Нібито відбувається "повне перезавантаження". Причини вони не розголошують.

"Зміна майданчика щодо ігор клубом "Корсар" може бути пов'язана з будівництвом військового містечка. Відповідно, наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження", - пише "Гаюн".

  • Білорусь продовжила спільні зі збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня.
  • Раніше у ДПСУ заявляли, що загроза повторного вторгнення окупантів із території Білорусі наразі низька, всі КПП заміновано.
Білорусь
Військові новини
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