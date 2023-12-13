У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, - "Гаюн"
У Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, раніше на цьому місці були дитячі табори, донедавна - клуб лазертагу
Про це повідомляє telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
За інформацією джерела, військове містечко Південного оперативного командування буде побудоване на базі 5 занедбаних дитячих таборів ("Чайка", "Вогник", "Галактика", "Ливарник" та "Лісова галявина"). Об'єкт буде розташований в урочищі біля села Нова Буда Гомельського району, неподалік кордону з Україною.
Дослідники визначили, що в районі колишнього дитячого табору "Галактика" розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Тут можна зіграти у лазертаг, пейнтбол і т.д.
У листопаді ігровий клуб повідомив про зміну ігрового майданчика. Нібито відбувається "повне перезавантаження". Причини вони не розголошують.
"Зміна майданчика щодо ігор клубом "Корсар" може бути пов'язана з будівництвом військового містечка. Відповідно, наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження", - пише "Гаюн".
- Білорусь продовжила спільні зі збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 18 грудня.
- Раніше у ДПСУ заявляли, що загроза повторного вторгнення окупантів із території Білорусі наразі низька, всі КПП заміновано.
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