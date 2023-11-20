Загроза повторного вторгнення з Білорусі низька, всі КПП заміновано, – Держприкордонслужба

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов'язок прикордонників. Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій", - ідеться у повідомленні.

"Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано", - додали в Держприкордонслужбі.

Прикордонники також опублікували відео з бійцем із позивним Джипо. У 2006 році він пішов на пенсію, "прослуживши тут пів свого життя". Коли почалася повномасштабна війна, чоловік повернувся на КПП, на якому раніше працював. Він розповів про облаштування оборонних укріплень на цій ділянці.

"Це перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані, єдине, що не накриті масксітками, обладнані позиції ДШК [кулемет Дегтярьова-Шпагіна], кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа і перед нами є мінні поля. Ми досить добре окопані, у нас є бліндажі, у нас є ДЗОТи (вогневі точки, - ред.), є досить зброї", – розповів прикордонник.

Що відомо про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Станом на початок року кількість російських військових у Білорусі сягала близько 10-11 тисяч. У травні росіяни перекинули частину своїх військових, які завершили навчання в Білорусі, назад до РФ. Планувалося, що потім вони поповнять лави окупантів на сході України.

22 червня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про незначне збільшення чисельності російських військ у Білорусі. Однак, за його словами, наявних там сил недостатньо для повторного вторгнення до України.

26 червня командувач Об’єднаними силами Збройних Сил України Сергій Наєв повідомив про завершення будівництва психологічно-тактичних смуг перешкод на півночі країни.

Наприкінці жовтня генерал Сергій Наєв казав, що вздовж українського кордону від Волинської до Чернігівської областей розташовано близько 1800 білоруських вояків, які вдають, що проводять навчання. Тоді ж у ДПСУ повідомили, що РФ вивела всі підрозділи з Білорусі та не заводила нових.