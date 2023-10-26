Україна збільшує мінно-вибухові загородження по всьому державному кордону з РФ та Білоруссю, - Наєв

Про це він написав у telegram.

"Нам немає різниці, чи це державний кордон з республікою білорусь, чи з російською федерацією - це наші вороги. Тож кордон мінується щільно, скрізь де є загроза нападу противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожне мінно-вибухове загородження та мінне поле обов’язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом, аби війська вогнем своєї зброї не дозволяли саперним підрозділам ворога здійснювати спроби розмінування.