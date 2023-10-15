ДПСУ: Росія може у будь-який момент знову використати Білорусь для агресії
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що попри все ворог знову може спробувати використати Білорусь для нарощування агресії проти України
Про це Демченко розповів в телемарафоні.
"Ситуація, як і раніше, залишається повністю контрольованою і підрозділами Державної прикордонної служби, й інших складових Сил оборони нашої країни, які посилюють цей напрямок. Можу зазначити, що Росія не має там достатніх сил для того, щоб створити якусь реальну загрозу на цей час, але, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - заявив він.
Прикордонник наголосив, що небезпека зберігається попри те що РФ вивела усі свої підрозділи, а у рамках ротації нових вона поки не завезла.
"Ми розуміємо, що у будь-який момент Росія знову може спробувати використати Білорусь для нарощування агресію стосовно України", - додав Демченко.
Він підкреслив, що зараз важливо мати міцні захист, засоби для того, щоб протистояти будь-яким діям, якщо такі стануться.
- Раніше командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна підсилює пильність своїх військових через початок перевірки бойової готовності збройних сил у Білорусі.
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