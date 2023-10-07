Прикордонні наряди України підсилюють пильність на тлі перевірки боєготовності білоруської армії, – Наєв
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна підсилює пильність своїх військових через початок перевірки бойової готовності збройних сил у Білорусі
Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.
"У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів", - сказав він.
Також за словами Наєва, прикордонники тримають у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби. Генерал-лейтенант зазначив, що їх станом на зараз достатньо для виконання цих завдань.
Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ також пояснив правила воєнної науки, коли у випадку зростання загрози Генеральний штаб має додати додаткові сили та засоби.
- У вівторок, 3 жовтня, міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки бойової готовності збройних сил країни, під час якої заплановано пересування військової техніки дорогами міст та залучення авіації.
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