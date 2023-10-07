Прикордонні наряди України підсилюють пильність на тлі перевірки боєготовності білоруської армії, – Наєв

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.

"У республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Своєю чергою, ми на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів", - сказав він.

Також за словами Наєва, прикордонники тримають у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби. Генерал-лейтенант зазначив, що їх станом на зараз достатньо для виконання цих завдань.

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ також пояснив правила воєнної науки, коли у випадку зростання загрози Генеральний штаб має додати додаткові сили та засоби.