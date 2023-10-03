Міноборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності армії

Про це повідомили у пресслужбі білоруського міноборони.

Зазначається, черговий етап перевірки бойової готовності ЗС Білорусі розпочали за дорученням президента Олександра Лукашенка.

"Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по перетнутій місцевості", - йдеться у повідомленні відомства.

Там додають, що в ході перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій сухопутних військ.