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Міноборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності армії

3 жовтня, 2023 вiвторок
12:33
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У вівторок, 3 жовтня, міністерство оборони Білорусі оголосило про початок перевірки бойової готовності збройних сил країни, під час якої заплановано пересування військової техніки дорогами міст та залучення авіації

Про це повідомили у пресслужбі білоруського міноборони.

Зазначається, черговий етап перевірки бойової готовності ЗС Білорусі розпочали за дорученням президента Олександра Лукашенка. 

"Перевірка має комплексний характер і дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням. Війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів, з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки. Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, у тому числі по перетнутій місцевості", - йдеться у повідомленні відомства.

Там додають, що в ході перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також під час перевірки передбачається залучення авіації на користь підтримки дій сухопутних військ.

  • Наприкінці вересня Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ щонайменше до 1 жовтня. Загальна тривалість навчань мала становити 74 тижні.

Білорусь
військові
Військові новини
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