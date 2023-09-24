Білорусь продовжила військові навчання з Росією щонайменше до 1 жовтня

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн ".

Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання зі збройними силами РФ. Вони триватимуть щонайменше до 1 жовтня.

"Вихідними для деяких полігонів стали 23 і 24 вересня, але "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерви", - йдеться у повідомленні.

Навчання на полігонах продовжуються з 25 вересня й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 30.09;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 29.09;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 30.09;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 29.09;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 29.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) до 01.10;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 01.10;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 30.09;

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 74 тижні.