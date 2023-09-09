Білорусь продовжила спільні навчання з Росією до 17 вересня
Спільні військові навчання Білорусі з Росією, які тривають безперервно з 29 квітня 2022 року, було вкотре продовжені до 17 вересня
Про це повідомляє Telegram-канал "Білорускі Гаюн".
Зазначається, що Білорусь вкотре продовжила спільні зі збройними силами Росії військові навчання щонайменше до 17 вересня.
"Вихідними для деяких полігонів стали 9 і 10 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - йдеться у повідомленні.
Навчання на полігонах продовжуються з 11 вересня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.09;
- Полигон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.09;
- Полигон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 16.09;
- Полигон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 15.09;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 17.09;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 17.09;
- Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.09;
Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 72 тижні.
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