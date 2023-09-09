Білорусь продовжила спільні навчання з Росією до 17 вересня

Про це повідомляє Telegram-канал "Білорускі Гаюн".

Зазначається, що Білорусь вкотре продовжила спільні зі збройними силами Росії військові навчання щонайменше до 17 вересня.

"Вихідними для деяких полігонів стали 9 і 10 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - йдеться у повідомленні.

Навчання на полігонах продовжуються з 11 вересня й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.09;

Полигон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.09;

Полигон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 16.09;

Полигон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 15.09;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.09;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 17.09;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 17.09;

Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.09;

Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 72 тижні.