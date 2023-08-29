До Білорусі прибув черговий російський ешелон для участі у навчаннях ОДКБ

Про це інформує моніторинговий тг-канал "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні близько 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що росіяни приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які відбудуться з 1 по 6 вересня.

У той таки час у Білорусі проходитимуть навчання:

"Пошук-2023" з силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

Довідково. ОДКБ - організація договору про колективну безпеку - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

На відміну, наприклад, від НАТО критеріїв для приймання до ОДКБ не існує. Щоб стати членом ОДКБ, не треба відповідати демократичним критеріям і мати реформовану економіку і судову систему. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу Північноатлантичному альянсу і всіма силами домагається збільшення ваги своєї організації у системі міжнародних відносин. З грудня 2004-го ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.