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Білорусь готується до військових навчань ОДКБ. У ЗСУ не виключають провокації на північних кордонах

29 серпня, 2023 вiвторок
08:37
Війна з Росією Білорусь-росія навчання

У вересні мають відбутися спільні військові навчання ОДКБ на території Білорусі, тому українські захисники не виключають провокації та диверсії на кордоні

Про це в Military Media Center розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час російський наземний компонент у повному складі виведений з Білорусі та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку", – розповів військовий.

Повідомляється, що у вересні в Білорусі заплановано проведення спільних навчань так званої Організації договору про колективну безпеку - "Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие", які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової сили.

"Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається", – наголосив Наєв.

Проте нині ознак формування ударних угруповань на півночі не виявлено, а збройні сили Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу "Западу" готовий переважно до стримувальних та оборонних дій.

"Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей", – додав командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

  • 18 серпня перший ешелон з Росії прибув до Білорусі для навчань Організації договору про колективну безпеку, до якої входять також Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. 
  • 26 серпня Білорусь заявила про провокацію від українських прикордонників.

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Білорусь
російська армія
ЗСУ
ОДКБ
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