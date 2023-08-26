Білорусь звинуватила Україну у новій провокації на кордоні
У суботу, 26 серпня, Білорусь заявила про провокацію від українських прикордонників
Про це повідомляє провладне інформагентство БЕЛТА.
Державний прикордонний комітет Білорусі скаржиться на чергові "провокації" з території України. Нібито у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області виявили "елементи військової форми одягу"
"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – йдеться у повідомленні.
- 9 липня у Луцьку Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації у регіоні. З учасниками наради обговорили оборону кордону з Білоруссю, соціально-економічну ситуацію в області та місті.
- Згодом генерал Наєв заявив, що ПВК Вагнера, яка перебуває в Білорусі, може провести пошук слабо контрольованих ділянок кордонів Польщі та Литви, а також виводити з ладу технічні засоби спостереження.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу, 12 серпня, заявив про початок операції "Ryngraf" - на білоруському кордоні розгорнуто польську військово-оперативну групу.
- 20 серпня командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони й оборони державного кордону України. Там підготовлено усе, щоб нищити ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе