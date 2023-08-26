Білорусь звинуватила Україну у новій провокації на кордоні

Про це повідомляє провладне інформагентство БЕЛТА.

Державний прикордонний комітет Білорусі скаржиться на чергові "провокації" з території України. Нібито у п’ятницю, 25 серпня, на одному з прикордонних стовпів у Мозирському районі Гомельської області виявили "елементи військової форми одягу"

"За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес", – йдеться у повідомленні.