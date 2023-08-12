Відповідне повідомлення з'явилося на сайті міноборони Польщі.

Завданням військово-оперативної групи буде вишкіл солдатів у польових умовах та формування резерву на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні. Група має навчальний та оборонний характер.

За словами Блащака, польська армія перебуває у процесі оснащення сучасною зброєю та технікою. Це доводить "силу польської армії - силу, яка має характер стримування агресора".

"Немає жодних сумнівів, що білоруський режим співпрацює з Кремлем і що навчання на польському кордоні мають на меті дестабілізувати нашу країну. Але я переконаний, що ця акція не матиме успіху, завдяки службі польської армії та зміцненню кордону", - наголосив Блащак.