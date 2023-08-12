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Польща розгорнула військово-оперативну групу на кордоні з Білоруссю

12 серпня, 2023 субота
18:31
Світ Польща кордон

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу, 12 серпня, заявив про початок операції RENGAW: на білоруському кордоні розгорнуто польську військово-оперативну групу

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті міноборони Польщі. 

Завданням військово-оперативної групи буде вишкіл солдатів у польових умовах та формування резерву на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні. Група має навчальний та оборонний характер.

За словами Блащака, польська армія перебуває у процесі оснащення сучасною зброєю та технікою. Це доводить "силу польської армії - силу, яка має характер стримування агресора".

"Немає жодних сумнівів, що білоруський режим співпрацює з Кремлем і що навчання на польському кордоні мають на меті дестабілізувати нашу країну. Але я переконаний, що ця акція не матиме успіху, завдяки службі польської армії та зміцненню кордону", - наголосив Блащак. 

  • 29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  
  • 7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.
  • 8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. 10 серпня він повідомив, що Польща планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. 
  • У міністерстві оборони Британії вважають, що Росія майже напевно зацікавлена в тому, щоб представити білоруські сили як такі, що протистоять НАТО. Саме тому Білорусь розпочала військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею. 

Польща
Білорусь
військові
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