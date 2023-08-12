Польща розгорнула військово-оперативну групу на кордоні з Білоруссю
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у суботу, 12 серпня, заявив про початок операції RENGAW: на білоруському кордоні розгорнуто польську військово-оперативну групу
Відповідне повідомлення з'явилося на сайті міноборони Польщі.
Завданням військово-оперативної групи буде вишкіл солдатів у польових умовах та формування резерву на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні. Група має навчальний та оборонний характер.
За словами Блащака, польська армія перебуває у процесі оснащення сучасною зброєю та технікою. Це доводить "силу польської армії - силу, яка має характер стримування агресора".
"Немає жодних сумнівів, що білоруський режим співпрацює з Кремлем і що навчання на польському кордоні мають на меті дестабілізувати нашу країну. Але я переконаний, що ця акція не матиме успіху, завдяки службі польської армії та зміцненню кордону", - наголосив Блащак.
- 29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.
- 7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калінінградською областю Росії.
- 8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. 10 серпня він повідомив, що Польща планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч.
- У міністерстві оборони Британії вважають, що Росія майже напевно зацікавлена в тому, щоб представити білоруські сили як такі, що протистоять НАТО. Саме тому Білорусь розпочала військові навчання на кордоні з Литвою та Польщею.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.97
Купівля 36.97Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе