Міноборони Польщі скерувало ще 1 тис. військових до кордону з Білоруссю

Про це повідомляє PolskieRadio із посиланням на міноборони.

"У зв’язку з динамічною ситуацією на польсько-білоруському кордоні та проханням командувача прикордонної служби посилити участь в охороні кордону, міністр національної оборони розпорядився виконати прохання та направити додаткових солдатів, призначених для патрулювання польського кордону, білоруського кордону та участі в операції "Безпечне Підляшшя", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі кордон охороняють 2 тис. польських солдатів. Додатково до кордону перекинуть іще 1 тис. військових.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.