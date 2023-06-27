Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Белта.

За його словами, значну частину ядерної зброї вже доставлено до республіки, але охоронятимуть її росіяни та білоруси.

"Жодну ядерну зброю ПВК Вагнера охороняти не буде. Там охоронятимуть, і охороняють сьогодні, оскільки вже частина ядерної зброї (не говоритиму скільки), більша частина завезена до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни та білоруси", - сказав білоруський диктатор.

"Працюємо разом. У нас такого досвіду немає. Обслуговують росіяни. Ми допомагаємо обслуговувати цю ядерну зброю. Виявляється, цей захід непростий", - додав він.

Лукашенко наголосив, що за збереження ядерної зброї персональну відповідальність передусім несе саме він.

Що відомо про ядерну зброю у Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

16 червня Путін повідомив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.