Армія Білорусі тренуватиметься завдавати ракетних ударів "іскандерами"

Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі.

"У межах контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань. У контрольному занятті бере участь підрозділ ракетних військ збройних сил, оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що білоруська армія відпрацьовуватиме виконання навчально-бойових завдань із підготовки та завдання ракетних ударів як у звичайному, так і спеціальному спорядженні.

Варто зазначити, що ракетний комплекс "Іскандер-М" здатний використовувати ракети у ядерному виконанні.