Армія Білорусі тренуватиметься завдавати ракетних ударів "іскандерами"
Армія Білорусі приступила до тренувань, у межах яких відпрацьовуватиме ракетні удари балістичними ракетами із застосуванням комплексів "Іскандер-М"
Про це повідомила пресслужба міноборони Білорусі.
"У межах контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань. У контрольному занятті бере участь підрозділ ракетних військ збройних сил, оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що білоруська армія відпрацьовуватиме виконання навчально-бойових завдань із підготовки та завдання ракетних ударів як у звичайному, так і спеціальному спорядженні.
Варто зазначити, що ракетний комплекс "Іскандер-М" здатний використовувати ракети у ядерному виконанні.
- У квітні міноборони РФ повідомляло про передачу Білорусі "іскандерів".
- Раніше стало відомо, що росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.06
Купівля 37.06Продаж 37.6
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе