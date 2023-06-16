Путін заявив, що РФ доставила частину ядерних зарядів до Білорусі

Про це він сказав під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусії, але це лише перші. До кінця літа, до кінця року ми виконаємо цю роботу повністю. Це як елемент стримування, щоб усі, хто задумав завдати нам стратегічного ураження, не забували про цю обставину", - заявив Путін.

Він додав, що використання ядерної зброї теоретично можливе, якщо виникне загроза для існування РФ. Також Путін стверджує, буцімто в нього ядерної зброї більше, ніж у країн НАТО.



"У Росії більше ядерної зброї, ніж у країн НАТО, вони хочуть, щоб ми скоротили її — хрін їм", – наголосив президент РФ.

Що відомо про ядерну зброю РФ

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.

31 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Стратегічна ядерна зброя має більший радіус ураження й доправляється на крилатих та балістичних ракетах, а також на літаках.