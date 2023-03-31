Лукашенко заявив, що в Білорусі може бути розміщено й стратегічну ядерну зброю
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність прийняти від Росії і стратегічну ядерну зброю, якщо в цьому буде потреба
Про це він сказав під час виступу 31 березня в Мінську.
"Якщо треба, до Білорусі буде введено і стратегічну ядерну зброю", - заявив Лукашенко.
При цьому він укотре запевнив, що його країна не має наміру на когось нападати, але готова захищатися в разі загрози.
"Ми не переступимо ініціативно кордону Білорусі. Ніколи. Нам достатньо своєї землі. Ми не збираємось ні на кого нападати. Але ми й не допустимо, щоб чобіт чужого солдата чи іноземця недружньо налаштованого переступив наш кордон. Якщо це буде, ми реагуватимемо симетрично, адекватно. У нас достатньо іншої зброї, щоби протистояти. Але якщо бачитимемо, що за цим криється знищення країни, застосуємо все, що у нас є", - сказав самопроголошений президент Білорусі.
Він зазначив, що доручив негайно відновити у країні майданчики, де раніше розміщувалися ракетні комплекси "Тополь".
Довідка: Тактична ядерна зброя - це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, призначені для використання на полі бою чи для завдання обмеженого удару. Вони призначені для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Стратегічна ядерна зброя має більший радіус ураження й доправляється на крилатих та балістичних ракетах, а також на літаках.
- Росіяни будують у Білорусі сховище для тактичної ядерної зброї.
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