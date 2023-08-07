Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі

Про це йдеться у пресцентрі білоруського міноборони.

Зокрема, йдеться про полігони "Гозький" та ділянки місцевості у Гродненській області. Ця місцевість розташована поблизу кордонів із Польщею та Литвою та неподалік Сувальського перешийку - території, що відділяє країни - члени НАТО від Білорусі і Калінінградської області Росії.

У міноборони Білорусі зазначили, що командно-штабне навчання проведуть з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою. За їхніми словами, військові відпрацюють "питання управління підрозділами під час ведення бойових дій".

Крім цього, білоруси будуть відпрацьовувати тактичну медицину, у тому числі евакуацію умовно поранених.

"Під час підготовки активно використовувався досвід спеціальної військової операції, а саме широке застосування безпілотних літальних апаратів, тісна взаємодія танкових та мотострілецьких підрозділів з підрозділами інших родів військ", - додають у відомстві.

Навчання вагнерівців у Білорусі: що відомо

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі помітили велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

Наступного дня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Згодом стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн.

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України. У Центрі національного спротиву повідомили, що у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера та місцевими прикордонниками.

У міністерстві оборони Польщі відреагували на спільні навчання найманців ПВК Вагнера та армії Білорусі поблизу польського кордону. Там заявили, що кордони країни в безпеці та вони готові до "різних сценаріїв розвитку ситуації, які можуть виникнути в майбутньому".

22 червня Держприкордонслужба України фіксувала незначне збільшення кількості російських військових на території Білорусі. Вони прибували на навчання.

Також у неділю, 6 серпня, на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією.