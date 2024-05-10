Держкіно призначило нового директора кіностудії імені Довженка

Про це інформує Держкіно.

"З метою забезпечення ефективного функціонування Державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", Державне агентство України з питань кіно наказом від 08.05.2024 року № 46-к/тр призначило на посаду генерального директора Кіностудії імені Олександра Довженка - Андрія Дончика", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що його обрали без конкурного відбору, зважаючи на частину п’яту статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Відповідно до неї та роз’яснення Мінекономіки, керівники суб’єктів господарювання державного сектору економіки під час воєнного стану призначаються без конкурсного відбору строком не більше 12 місяців з дня його припинення чи скасування.

Довідково. Андрій Дончик - український кіно- й телережисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, володар призу кінокритиків Венеційського кінофестивалю, член Національної спілки кінематографістів, голова Ради з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік.