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У Білорусі вже до 2,5 тис. вагнерівців, упродовж тижня прибуло щонайменше 5 колон, - Гаюн

18 липня, 2023 вiвторок
18:42
Війна з Росією вагнерівці, вагнер

Моніторингові групи повідомляють, що вже щонайменше 2 тисячі вагнерівців прибули до Білорусі - до країни приїхало приблизно 400 машин з найманцями

Про це пише Беларускі Гаюн.

За даними "Гаюна", колони ПВК Вагнера почали прибувати до Білорусі з 11 липня, до цього в країні перебувало приблизно 200 найманців.

З 11 липня до Білорусі прибуло вже щонайменше 5 колон вагнерівців - це близько 382-400 машин, а кількість найманців у Білорусі, за інформацією групи, вже становить 2000-2500 осіб.

"Лише сьогодні нами було зафіксовано прибуття 2-х колон, у яких прибуло 170-185 машин", - йдеться у повідомленні.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР" і "ЛНР". Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

Білорусь
Вагнергейт
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