Російські ЗМІ опублікували фото з місця ймовірного табору вагнерівців у Білорусі
Російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображений ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі
Про це пишуть російські ЗМІ.
На фото можна побачити низку наметів - очевидці стверджують, що кожен з них встановлюється менше ніж 30 хвилин, а вміщує в собі до 60 осіб.
Фото: Сирена
Фото: Сирена
Зазначається, що наразі вербування вагнерівців тимчасово припинене через "переїзд до Білорусі", проте, за даними телеграм-каналу "Сирена", людина, яка займається набором найманців, стверджує, що база ПВК залишиться у РФ, а компанія продовжить набирати людей і відправляти їх до Краснодарського краю.
Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі
23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.
Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.
Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.
26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.
27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.
Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.
29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.
Станом на 1 липня 2023 року переміщення підрозділів ПВК Вагнера в Білорусь не було зафіксоване, а 2 липня стало відомо, що ПВК Вагнера тимчасово зупинила роботу регіональних центрів вербування найманців у Росії через переїзд до Білорусі.
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