Відповідна промова транслювалась на офіційних ресурсах Кремля.

Він заявив, що вагнерівці можуть діяти за одним з наступних варіантів: доєднатися до структур міноборони РФ, поїхати разом з іншими членами ПВК до Білорусі або ж повернутися до своїх рідних. Путін наголосив, що "виконає свою обіцянку".

"Дякую тим солдатам та командирам Вагнера, які прийняли рішення не йти на братовбивство та зупинились біля останньої риски. Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, підписавши контракт з МО РФ чи іншими силовими органами. Або ж ви можете повернутись до своїх рідних та близьких. Хто хоче — може піти в Білорусь. Дана мною обіцянка буде виконана. Вибір за кожним з вас", - сказав Путін.

Президент РФ також наголосив, що "збройний заколот у будь-якому випадку був би зупинений".

"Організатори заколоту, не дивлячись на втрату адекватності, не могли цього не розуміти. Вони все розуміли, у тому числі те, що пішли на злочинні дії, на розкол та послаблення країни, яка зараз протистоїть колосальній зовнішній загрозі", - сказав російський диктатор.

Окрім того, він заявив, що найманців "використовували втемну" і що більшість з них залишаються патріотами Росії. У своїй промові Путін назвав тимчасово окуповані території України "Новоросією".

"Більшість командирів та патріотів ПВК Вагнер це також патріоти Росії. Вони довели це, звільняючи Донбас та Новоросію. Їх намагались використати "втемну", проти своїх братів по зброї", - сказав президент РФ.