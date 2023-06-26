Відповідну заяву фінансист угруповання оприлюднив у своїй пресслужбі.

Він розповів, що згідно з новим указом уряду РФ, ПВК Вагнера мала підписати угоду з міноборони РФ до 1 липня 2023 року, що, фактично, призвело б до зникнення угруповання. За його словами, лише 1-2% найманців погодились на перехід, решта відмовилась підпорядковуватися міноборони РФ.

"В результаті інтриг та непродуманих рішень цей підрозділ мав припинити своє існування 1 липня 2023 року. Зібралась рада командирів, яка донесла цю інформацію до бійців. Ніхто не погодився підписувати контракт з міноборони РФ оскільки всі прекрасно розуміють, що це призведе до повної втрати боєздатності. Досвідчені бійці та командири просто підуть на м'ясо, де не зможуть використати свій досвід. Всі бійці, які вирішили, що готові перейти до міноборони, перейшли, але це мінімальна кількість, 1-2%", - сказав Пригожин.

Фінансист ПВК заявив, що попри це, угруповання готувалося 30 червня "публічно у Ростові передати техніку біля штабу СВО". За твердженням Пригожина, ПВК Вагнера не проявляла агресії, проте міноборони РФ все одно завдали ракетного удару по базах найманців.

"Це стало тригером того, що рада командирів прийняла рішення вирушати негайно", - каже він.

Пригожин стверджує, що наступ зупинився "у той момент, коли перший штурмовий підрозділ, що підійшов на 200 км до Москви розвернув свою артилерію і стало зрозуміло, що проллється багато крові".

"Ми зрозуміли, що демонстрація того, що ми збиралися зробити, достатня. Метою походу було не допустити знищення ПВК Вагнера і притягнути до відповідальності тих людей, які своїми непрофесійними діями здійснили величезну кількість помилок в ході СВО", - пояснює фінансист ПВК.

Він також назвав дві основні причини завершення наступу.

"Причинами, чому ми вирішили розвернутися, стало те, що ми не хотіли пролити російську кров. А друге — ми йшли для демонстрації протесту, а не для усунення влади в країні".

Пригожин стверджує, що за час заколоту, серед бійців ПВК Вагнера кілька людей було поранено. Також, за його словами, є 2 загиблих з тих солдатів міноборони, які приєдналися до ПВК за власним бажанням.