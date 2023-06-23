Пригожин звинуватив міноборони РФ у ракетному ударі по базі ПВК Вагнера

Про це повідомляють вагнерівські телеграм-канали.

"Надходять повідомлення про ракетний удар по тиловій базі ПВК Вагнера. За інформацією з місць, удару було завдано з тилового боку, тобто військовими міноборони РФ", - пишуть вагнерівці.

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Також повідомляють, що є жертви.

Власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин уже відреагував на ракетний удар по базі вагнерівців.

"Ці мерзотники завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула велика кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами", - заявив Пригожин