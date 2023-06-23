Пригожин звинуватив міноборони РФ у ракетному ударі по базі ПВК Вагнера
У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера
Про це повідомляють вагнерівські телеграм-канали.
"Надходять повідомлення про ракетний удар по тиловій базі ПВК Вагнера. За інформацією з місць, удару було завдано з тилового боку, тобто військовими міноборони РФ", - пишуть вагнерівці.
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Також повідомляють, що є жертви.
Власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин уже відреагував на ракетний удар по базі вагнерівців.
"Ці мерзотники завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула велика кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами", - заявив Пригожин
- 14 червня російський соціолог, політичний експерт, журналіст та публіцист Ігор Ейдман заявив, що конфлікт між Пригожиним та міністерством оборони РФ загострюється, і він неминуче набуде силового оберту.
- 20 червня британська розвідка заявила, що Пригожин пішов на загострення конфронтації з міністерством оборони Росії, для якого такі дії недоречні на тлі контрнаступальних операцій України.
- 23 червня власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин звинуватив Сергія Шойгу та Валерія Герасимова у геноциді росіян
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