Шойгу наказав усім "добровольчими формуванням" підписати контракти з міноборони РФ

Про це пишуть російські ЗМІ.

Контракти мають бути підписані до 1 липня 2023 року. Міноборони заявляє, що контракти нададуть формуванням "необхідний правовий статус, створять єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".

Російські ЗМІ відзначають, що у пресрелізі не уточнюється, які угруповання підходять під визначення "добровольчих формувань", проте Міноборони у своїх офіційних заявах таким терміном називає ПВК Вагнера.