Шойгу наказав усім "добровольчими формуванням" підписати контракти з міноборони РФ
Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань може бути ПВК Вагнера
Про це пишуть російські ЗМІ.
Контракти мають бути підписані до 1 липня 2023 року. Міноборони заявляє, що контракти нададуть формуванням "необхідний правовий статус, створять єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".
Російські ЗМІ відзначають, що у пресрелізі не уточнюється, які угруповання підходять під визначення "добровольчих формувань", проте Міноборони у своїх офіційних заявах таким терміном називає ПВК Вагнера.
- Ще у лютому 2023 року Євген Пригожин заявив, що міністр оборони РФ Шойгу та глава російського генштабу Герасимов забороняють постачати боєприпаси ПВК Вагнера аби знищити угрупування.
- У березні Пригожин розповів Шойгу про плани української армії піти в широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу
- За інформацією WSJ, Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
- Пригожин також заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.
- Інститут вивчення війни вважає, що поки ПВК Вагнера та міноборони РФ продовжують відкрито і жорстко конфліктувати, це негативно впливає на боєздатність обох підрозділів.
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