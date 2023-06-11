Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Шойгу наказав усім "добровольчими формуванням" підписати контракти з міноборони РФ

Шойгу наказав усім "добровольчими формуванням" підписати контракти з міноборони РФ

11 червня, 2023 неділя
12:45
Війна з Росією Сергій Шойгу

Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань може бути ПВК Вагнера

Про це пишуть російські ЗМІ.

Контракти мають бути підписані до 1 липня 2023 року. Міноборони заявляє, що контракти нададуть формуванням "необхідний правовий статус, створять єдині підходи до організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань".

Російські ЗМІ відзначають, що у пресрелізі не уточнюється, які угруповання підходять під визначення "добровольчих формувань", проте Міноборони у своїх офіційних заявах таким терміном називає ПВК Вагнера.

  • Ще у лютому 2023 року Євген Пригожин заявив, що міністр оборони РФ Шойгу та глава російського генштабу Герасимов забороняють постачати боєприпаси ПВК Вагнера аби знищити угрупування.
  • У березні Пригожин розповів Шойгу про плани української армії піти в широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу
  • За інформацією WSJ, Міноборони РФ планувало дискредитувати главу ПВК Вагнера Євгена Пригожина.
  • Пригожин також заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його бійців були заміновані представниками міністерства оборони Росії.
  • Інститут вивчення війни вважає, що поки ПВК Вагнера та міноборони РФ продовжують відкрито і жорстко конфліктувати, це негативно впливає на боєздатність обох підрозділів.
Росія
Сергій Шойгу
Вагнергейт
Читайте також:
Миколаїв. Підтоплення
10 червня, 2023 субота
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в акваторії Миколаєва знизився
полонені
10 червня, 2023 субота
Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими, яких їй передала Росія - ЗМІ
Віталій Портников
11 червня, 2023 неділя
Недбала операція РФ: підривом Каховської ГЕС росіяни хотіли зробити проблеми ЗСУ, - Портников
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
11 червня
13:06
68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша
ЗСУ звільнили селище Благодатне, що поблизу Волновахи
13:02
санкції проти Росії
Зеленський впровадив санкції проти суддів: російських та українських, що порушили присягу
12:20
Ганна Маляр
Росіяни переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку, що вказує на мету підриву Каховської ГЕС, - Міноборони
12:02
OPINION
Петро Олещук
Хто виграв від перемоги Ердогана? У першу чергу, сам Ердоган
11:36
підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Чорному морі різко знизилась солоність води
11:18
Ексклюзив
затоплення
Під дахами є люди і просять води та хліба: волонтер про затоплене лівобережжя Херсонщини
10:58
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві знизився. Що відомо
10:38
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Польща спростувала причетність до підриву "Північних потоків"
10:19
Каховська ГЕС
Міноборони Британії: після підриву Каховської дамби вода скоро перестане надходити в Крим
10:02
OPINION
Сергій Фурса
Чи пришле світ рятувальників на лінію фронту?
09:54
Швеція
Глава військової розвідки Швеції Нільссон: Росія намагається зупинити наш вступ до НАТО
09:52
Шахед
Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 6 ворожих дронів
09:30
переговори України з Росією
Президент Сьєрра-Леоне сподівається, що африканській місії вдасться зупинити повномасштабне вторгнення РФ в Україну
09:23
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі вперше правлять панахиду за упокій Івана Мазепи
08:56
Інфографіка
За добу ворог втратив в Україні 980 військових, 17 танків та 24 броньовані машини, - Генштаб
08:43
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
ЗСУ на Дніпропетровщині знищили три ворожі шахеди
08:18
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
На лівому березі Херсонщини змило склади окупантів, у море винесло боєприпаси ворога, — Гуменюк
08:05
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Підрив Каховської греблі: окупанти готували теракт завчасно – від кількох тижнів до місяця
08:02
Ексклюзив
Віталій Портников
Недбала операція РФ: підривом Каховської ГЕС росіяни хотіли зробити проблеми ЗСУ, - Портников
08:01
Інтерв’ю
Боєць із позивним "Цезар" легіону "Свобода Росії"
Бєлгород був би наш, якби мали більше людей, - позивний Цезар з легіону "Свобода Росії"
07:59
Ракетоносій "калібрів"
Ворог вивів у Чорне море один ракетоносій
07:05
окупанти в Криму
Російських військових, що не виконують накази командування, керівництво використовує для "м'ясних штурмів", — Генштаб
06:30
Румунія відкликає свого посла з Кенії через расистське висловлювання
01:40
Бєлгород
На Бєлгородщині вантажний потяг зійшов з рейок
00:39
Еммануель Макрон
Макрон провів розмову з президентом Ірану: говорили про Україну
2023, субота
10 червня
23:56
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів
"Манчестер Сіті" переміг "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів
23:56
Ерлінг Холанд (праворуч), Манчестер Сіті - Інтер
"Манчестер Сіті" - "Інтер" 1:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
23:21
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: площа затоплених територій Херсонщини зменшилась вдвічі
23:11
Унабомбер - Теодор Качинський 
У в'язниці помер терорист-вчений Унабомбер
22:32
Мелітополь
Окупанти ввечері 10 червня влаштували терор для жителів Мелітополя: масові перевірки, зафіксовано викрадання людей 
22:20
Миколаїв. Підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в акваторії Миколаєва знизився
21:59
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Росіяни здійснили підрив дамби позапланово або раніше за часом, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
21:32
"МФК Металург" (Запоріжжя) - "Верес" (Рівне)
УПЛ: результати перших стикових матчів за місця у вищій лізі
21:10
гуманітарна допомога від Польщі
Польща передала Україні пакет допомоги для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
21:03
жалоба
В Одесі 11 червня оголошено днем жалоби
20:52
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
На Херсонщині запровадили обмеження на користування водою з акваторії Дніпра
20:43
пожежники
На Харківщині росіяни обстріляли рятувальників: загинув чоловік, ще один поранений
20:28
полонені
Угорщина готує провокативну пресконференцію з полоненими, яких їй передала Росія - ЗМІ
20:22
Ганна Маляр
Міноборони пояснило, як правильно повідомляти про деокупацію населених пунктів
20:03
Ексклюзив
затоплена Херсонщина, тварини
Тварини гинули в муках: волонтерка розповіла про затоплений зоопарк на Херсонщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV