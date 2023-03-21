20 березня Пригожин написав листа Шойгу, оприлюднивши його в соцмережах.

"За наявною інформацією, наприкінці березня – на початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів, з метою відрізати підрозділи ПВК Вагнера від основних сил ЗС РФ. Прошу Вас вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсікання ПВК Вагнера від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для СВО", - йдеться у листі.

Пригожин написав також, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".

Також кухар Путіна похвалився, що нібито підрозділи Вагнера контролюють близько 70% Бахмута і "продовжують наступ для його повного звільнення".