ЗСУ готують наступ під Бахмутом, щоби оточити вагнерівців: Пригожин просить допомоги у листі до Шойгу
Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин розповів міністру оборони РФ Сергію Шойгу про плани української армії піти в широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу
20 березня Пригожин написав листа Шойгу, оприлюднивши його в соцмережах.
"За наявною інформацією, наприкінці березня – на початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів, з метою відрізати підрозділи ПВК Вагнера від основних сил ЗС РФ. Прошу Вас вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсікання ПВК Вагнера від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для СВО", - йдеться у листі.
Пригожин написав також, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".
Також кухар Путіна похвалився, що нібито підрозділи Вагнера контролюють близько 70% Бахмута і "продовжують наступ для його повного звільнення".
- Експерти зазначають, що завдяки вмілому керівництву та самовідданій роботі кожного військового, російські окупанти мають можливість здійснювати штурмові дії під Бахмутом виключно по невеличких локаціях.
- У Міноборони України 20 березня назвали імена командирів оборони Бахмута.
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