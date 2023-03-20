Про це він розповів в етері Еспресо.

"Російські окупанти зараз мають можливість здійснювати штурмові дії виключно по невеличких локаціях, по вузькому фронту. Якщо ми говоримо про Донецьку область, то вони сконцентруються на основних чотирьох напрямках: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар. Російська війська будуть намагатися стягувати свої сили та засоби на ці напрямки для досягнення хоча б якогось результату. Але масштабно наступати противник не зможе. І найближчим часом Донецький плацдарм буде для ЗСУ виключно оборонним", - зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Олександр Коваленко зауважив, що зараз там поки нема можливості для ведення контрнаступальних дій.

"Однак є можливість робити контратаки, які допоможуть нам покращити становище на тих чи інших напрямках, наприклад, біля Бахмута. Бо у росіян там зараз проблеми з флангами, вони не можуть забезпечити безпеку флангів. І якщо на одному з флангів будуть відбуватися якісь події, то вони будуть вимушені зменшити тиск на саме місто. Тобто там може бути зовсім непередбачувана ситуація, навіть не через якийсь контрнаступ з боку ЗСУ, а достатньо через якісь результативні контратаки по деяких напрямках. Отже, все може змінитися дуже швидко", - прокоментував Коваленко.