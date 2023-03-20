Російські окупанти мають можливість здійснювати штурмові дії виключно по невеличких локаціях, - військовий експерт Коваленко
Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", вважає, що противник на Донеччині сконцентрується на основних чотирьох напрямках, бо масштабно наступати не зможе
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Російські окупанти зараз мають можливість здійснювати штурмові дії виключно по невеличких локаціях, по вузькому фронту. Якщо ми говоримо про Донецьку область, то вони сконцентруються на основних чотирьох напрямках: Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар. Російська війська будуть намагатися стягувати свої сили та засоби на ці напрямки для досягнення хоча б якогось результату. Але масштабно наступати противник не зможе. І найближчим часом Донецький плацдарм буде для ЗСУ виключно оборонним", - зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
Олександр Коваленко зауважив, що зараз там поки нема можливості для ведення контрнаступальних дій.
"Однак є можливість робити контратаки, які допоможуть нам покращити становище на тих чи інших напрямках, наприклад, біля Бахмута. Бо у росіян там зараз проблеми з флангами, вони не можуть забезпечити безпеку флангів. І якщо на одному з флангів будуть відбуватися якісь події, то вони будуть вимушені зменшити тиск на саме місто. Тобто там може бути зовсім непередбачувана ситуація, навіть не через якийсь контрнаступ з боку ЗСУ, а достатньо через якісь результативні контратаки по деяких напрямках. Отже, все може змінитися дуже швидко", - прокоментував Коваленко.
- 20 березня британська розвідка попередила, що ситуація в Авдіївці розгортається за сценарієм Бахмута
- Також Генштаб ЗСУ повідомив, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
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