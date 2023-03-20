Британська розвідка попередила, що ситуація в Авдіївці розгортається за сценарієм Бахмута
РФ досягла певних успіхів у "повзучому" наступі на Авдіївку та намагається оточити український військових у місті поблизу Донецька
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська військова розвідка звертає увагу, що за останні три тижні російські війська досягли "повзучих" успіхів навколо контрольованого Україною міста Авдіївки, що розташоване на північ від Донецька. Місто з 2014 року перебуває на лінії фронту та зараз значною мірою зруйноване.
Аналітики стверджують, що операцію здебільшого здійснили найманці так званого 1-го армійського корпусу "ДНР", які добре знають місцевість. Британці припускають, що розгалужений комплекс Авдіївського коксохімічного заводу буде розглядатися як ключова місцевість у ході битви.
"Тактично ситуація подібна до тієї, що у Бахмуті. Українські війська продовжують організовану оборону, але їхні лінії постачання знаходяться під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 20 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
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