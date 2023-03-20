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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти погрожують позбавленням волі жителям без паспортів РФ, а ЗСУ відбили 69 атак ворога, - Генштаб

На Херсонщині окупанти погрожують позбавленням волі жителям без паспортів РФ, а ЗСУ відбили 69 атак ворога, - Генштаб

20 березня, 2023 понедiлок
06:48
війна з Росією окупант

На блокпостах тимчасово окупованої території Херсонщини загарбники погрожують місцевому населенню позбавленням волі за відсутність паспорта РФ. Проте ЗСУ продовжують нищити ворога і відбили 69 атак на 5 напрямках

Про це у ранковому зведенні 20 березня звітує Генштаб ЗСУ.

На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. 

Зокрема, на блокпостах тимчасово окупованої території Херсонської області загарбники погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

Росіяни вели наступ на 5 напрямках, проте ЗСУ відбили майже 70 атак 

Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

Протягом минулої доби, 19 березня, українські воїни відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. 

У Генштабі наголошують, що епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За добу ворог завдав 6 ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні

19 березня Росія продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об’єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни.

Так, російські військові завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Високою залишається вірогідність ударів по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. 

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. 

Ворожі війська здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. 

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. 

Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них: Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон.

Українські воїни уразили 4 ЗРК, 3 засоби РЕБ й кілька районів скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах "Бук-М1-2", 7 ударів - по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога.

Також захисники знищили російський БПЛА типу "Зала".

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор", 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

  • Раніше зазначалось, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти перевіряють місцеве населення на наявність російського паспорта.
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