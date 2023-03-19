Про це повідомили в понеділок, 19 березня, у зведенні Генштабу.

"Протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів", - йдеться у дописі.

Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Високою залишається вірогідність ударів по всій території України.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Клюси, Олександрівка Чернігівської області; Харківка, Старикове, Волфине, Степок Сумської області; Глибоке, Красне, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Залізне та низка інших населених пунктів Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки: ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: обстрілів зазнали райони, зокрема, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка та Дніпровське.

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти перевіряють місцеве населення на наявність російського паспорта

"Російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства Російської Федерації", - йдеться у дописі.

Зазначається, що в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Окрім цього, російські окупанти продовжують чинити мародерство, відбираючи житло у мирних громадян України.

"Зокрема, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії", - повідомляє Генштаб.