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Вночі РФ обстріляла житловий комплекс у Запоріжжі ракетами С-300: люди не постраждали

18 березня, 2023 субота
05:58
війна з Росією Запоріжжя

Російські війська у ніч на 18 березня завдали удару по Запоріжжю з використанням ракет С-300, пошкодивши житловий комплекс – люди не постраждали

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА.

"Рашисти в черговий раз атакували мирне місто. Ракети С-300 були спрямовані на територію одного з житлових комплексів. Снаряди потрапили до одного з об'єктів комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено поряд житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи", - йдеться у повідомленні ОВА.

За даними секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування, люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.

  • Нагадаємо, під час атаки у ніч на 18 березня російсько-окупаційні війська спрямували на Україну загалом 16 ударних дронів Shahed-136/131 – 11 з них збила українська ППО.
  • Ввечері 17 березня у Київській області ворог запустив баражуючі боєприпаси, але спрацювала українська ППО, яка знищила всі повітряні цілі.
  • На Дніпропетровщині вдалося збити 3 дрони, проте ще 2 вцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Запоріжжя
ракетний удар
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