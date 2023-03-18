У ніч на 18 березня ППО знищила у небі над Україною 11 з 16 "Шахедів"
Під час атаки у ніч на 18 березня російсько-окупаційні війська спрямували на Україну загалом 16 ударних дронів Shahed-136/131
Про це повідомили у штабі Повітряних сил ЗСУ.
Із них 11 дронів-камікадзе вдалося збити силам протиповітряної оборони в центральних, західних та східних областях України.
Повітряні сили зазначили, що атаку росіяни здійснювали з двох напрямків — із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.
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