У ніч на 18 березня ППО знищила у небі над Україною 11 з 16 "Шахедів"

Про це повідомили у штабі Повітряних сил ЗСУ.

Із них 11 дронів-камікадзе вдалося збити силам протиповітряної оборони в центральних, західних та східних областях України.

Повітряні сили зазначили, що атаку росіяни здійснювали з двох напрямків — із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.