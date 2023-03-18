Про це повідомляє у Facebook повітряне командування "Схід".

"Противником застосовано ударні БПЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно–східного напрямку по важливим критичним об'єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер Новомосковська Дніпропетровської області Сергій Рєзнік повідомив у Telegram про вибухи в місті.

"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", - написав Рєзнік.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив у Telegram, що в Новомосковську в об'єкт критичної інфраструктури влучили два безпілотники.

"2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються", - написав Лисак.

Раніше в цей день Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової у зв'язку з депортацією Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій.