Окупанти вдарили дронами по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в Новомосковську прогриміли вибухи
Ввечері 17 березня російські загарбники застосували ударні безпілотники по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині
Про це повідомляє у Facebook повітряне командування "Схід".
"Противником застосовано ударні БПЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно–східного напрямку по важливим критичним об'єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, мер Новомосковська Дніпропетровської області Сергій Рєзнік повідомив у Telegram про вибухи в місті.
"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", - написав Рєзнік.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив у Telegram, що в Новомосковську в об'єкт критичної інфраструктури влучили два безпілотники.
"2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються", - написав Лисак.
Раніше в цей день Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової у зв'язку з депортацією Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій.
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