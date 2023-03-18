Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Окупанти вдарили дронами по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в Новомосковську прогриміли вибухи

Окупанти вдарили дронами по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині, в Новомосковську прогриміли вибухи

18 березня, 2023 субота
00:15
війна з Росією Шахед

Ввечері 17 березня російські загарбники застосували ударні безпілотники по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Про це повідомляє у Facebook повітряне командування "Схід".

"Противником застосовано ударні БПЛА (імовірно Shahed-131/136) з південно–східного напрямку по важливим критичним об'єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер Новомосковська Дніпропетровської області Сергій Рєзнік повідомив у Telegram про вибухи в місті.

"Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак", - написав Рєзнік.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив у Telegram, що в Новомосковську в об'єкт критичної інфраструктури влучили два безпілотники.

"2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування. Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються", - написав Лисак.

Раніше в цей день Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової у зв'язку з депортацією Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Новини
Україна
ЗСУ
Дніпропетровщина
безпілотник
Читайте також:
Володимир В’ятрович
16 березня, 2023 четвер
Зараз є всі підстави говорити про дозрілу церковну незалежність України, - нардеп В’ятрович
Автор Зоя Казанжи
16 березня, 2023 четвер
Історія про прізвище, або Кого вважати українцями
танк Leopard 2 A7
Автор Олексій Левков
17 березня, 2023 п'ятниця
Скільки та яких танків Leopard отримає Україна: розбираємося у версіях та рахуємо батальйони
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.22
    Купівля 38.22
    Продаж 38.99
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
18 березня
00:53
У Москві власників двох барів підозрюють у фінансуванні ЗСУ
У Москві силовики увірвались у два бари: власників підозрюють у фінансуванні ЗСУ
2023, п'ятниця
17 березня
23:40
Ленс Реддік
Помер Ленс Реддік - актор, який знімався у "Джон Уік" і CSI
23:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Лише два напрямки наступу РФ мають динаміку, а на півдні є ознаки контрнаступу ЗСУ: військові підсумки тижня
23:03
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 березня
23:01
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Після рішення суду в Гаазі Сі Цзіньпіну важче буде працювати з Путіним, - експерт-міжнародник Семиволос
22:43
Ексклюзив
Володимир Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін намагається допомогти Путіну, але боїться реакції Заходу, - американський дипломат Гербст
22:36
ООН
РФ намагається зірвати засідання Радбезу ООН, вимагаючи долучити до нього представницю "ДНР", - ЗМІ
22:30
футзал, жіноча збірна України
Жіноча збірна України перемогла Угорщину та вперше в історії вийшла у фінал ЧЄ з футзалу
22:15
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росіяни обстріляли Сумську область з артилерії, гранатометів і мінометів
21:54
Зірка "Парку Юрського періоду" Сем Ніл
У зірки "Парку Юрського періоду" Сема Ніла діагностували рак крові
21:44
На фото: система ППО
На Київщині спрацювала ППО
21:22
санкції рф
Навчали ЗСУ: РФ запровадила санкції проти британських військових інструкторів
21:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Ордер на арешт Путіна та реакція РФ, лідер Китаю їде до Москви, Зеленський проти виходу з Бахмута. Світові ЗМІ про Україну 17 березня
21:00
Володимир Зеленський
Зеленський про ордер на арешт Путіна: у справи є реальна перспектива, з цього рішення почнеться історична відповідальність
20:18
Оновлено
путін
"Великий день для жертв злочинів РФ" і "заслужена слава для Путіна": реакції на рішення МКС видати ордер на арешт очільника Кремля
20:12
Ексклюзив
Володимир Путін
Путіна перетворили на політичний труп, а для нього це як фізична смерть, - юристка про ордер на арешт президента РФ
20:10
ЗСУ Бахмут
У промзоні Бахмута прикордонники знищили групу вагнерівців
20:08
OPINION
Ігор Танчин
Казус Лінекера
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 387-го дня війни: 13 винищувачів від Словаччини та ордер на арешт Путіна
20:00
Огляд
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії
Перший асист Мудрика за "Челсі", виліт "Шахтаря" з ЛЄ та історичний КС з артистичного плавання: Огляд найголовніших подій українського спорту за 11-17 березня
19:54
Руслан Ротань
Ротань змінив склад футболістів збірної України, які готуватимуться до матчу з Англією
19:44
Ексклюзив
Навколо Авдіївки дуже багато ворожої сили, у противника немає снарядного голоду, - керівник ВЦА Барабаш
19:38
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морпіхи знищили за тиждень 109 росіян, 6 танків, РСЗВ і спостережний пост
19:22
Огляд
Життя на межі
Чуже "Все завжди і водночас" чи своє "Життя на межі": що подивитися на вихідних
19:16
Сергій Шкарлет
Шкарлет іде з посади міністра освіти й науки, - ЗМІ
19:05
Мелітополь
Росіяни активізували обшуки гаражних кооперативів поблизу Мелітополя, - Центр нацспротиву
18:49
Фінляндія
Туреччина починає процес ратифікації вступу Фінляндії до НАТО окремо від Швеції
18:48
збірна України, Віктор Циганков
Визначився транслятор матчів збірної України у відборі на Євро-2024
18:40
російські військові окупанти
Важкопоранених російських військових суттєво побільшало, на Луганщині окупанти обладнали новий шпиталь, - Генштаб
18:26
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
"На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх": командувач Сухопутних військ назвав найгарячіші точки на фронті
18:25
Окупанти
У Скадовському районі окупанти грабують цивільних: відбирають автівки, човни й скутери, - ЦНС
18:21
OPINION
Юрій Гудименко
Параноя Путіна розквітне ще яскравішим цвітом
18:20
СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
Розкрадання на мільярди гривень: СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
18:11
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
У Міноборони не готові забезпечити ЗСУ літньою формою через пізно укладений контракт, - волонтерка Ярова
18:04
OPINION
Оксана Забужко
ІПСО "с особым цинизмом"
17:58
Ексклюзив
дрон MQ-9 Reaper
"США показали, що Крим - це Україна": експерт Defense Express Рябих про збиття американського БПЛА росіянами
17:53
Ексклюзив
путін, путлер
Ордер на арешт Путіна - ознака того, що цивілізований світ рухається в правильному напрямку, - юрист Бабін
17:53
водопостачання вода
У НКРЕКП розповіли, наскільки зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні
17:44
Оновлено
путін
Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
17:35
Тюремні строки отримали двоє колаборантів
Тюремні строки отримали двоє колаборантів: один з них адміністрував telegram-канал "Херсонська республіка"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV