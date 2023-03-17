На Київщині спрацювала ППО
Ввечері 17 березня у Київській області спрацювала українська ППО
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. Не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 21:18.
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