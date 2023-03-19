Росіяни вдарили з "граду" по Кам'янському, що на Запоріжжі: є загиблі та поранені

Про це повідомила Запорізька ОВА,

"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.