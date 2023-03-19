Росіяни вдарили з "граду" по Кам'янському, що на Запоріжжі: є загиблі та поранені
У неділю, 19 березня, росіяни обстріляли житловий будинок в Кам'янському, що на Запоріжжі. Внаслідок цього троє людей загинуло, ще двоє зазнали поранень
Про це повідомила Запорізька ОВА,
"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі. Російський "град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення. Їм надається допомога", - йдеться у повідомленні.
- Російські війська у ніч на 18 березня завдали удару по Запоріжжю ракетами С-300, пошкодивши житловий комплекс. Вибито 240 вікон, зруйновано ресторан. Люди не постраждали.
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