У Міноборони назвали імена командирів оборони Бахмута
У Міністерстві оборони повідомили, хто і на яких позиціях керує обороною Бахмута
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, головним керівником оборони Бахмута є бригадний генерал Андрій Гнатов.
Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.
Крім того, повідомляє Маляр, керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут – це командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.
Також частиною східного фронту керує командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
"Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше як тиждень, максимум два. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила Ганна Маляр.
- Експерти зазначають, що завдяки вмілому керівництву та самовідданій роботі кожного військового, російські окупанти мають можливість здійснювати штурмові дії під Бахмутом виключно по невеличких локаціях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.06
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе