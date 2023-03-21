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У Міноборони назвали імена командирів оборони Бахмута

21 березня, 2023 вiвторок
01:21
війна з Росією Андрій Гнатов

У Міністерстві оборони повідомили, хто і на яких позиціях керує обороною Бахмута

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, головним керівником оборони Бахмута є бригадний генерал Андрій Гнатов.

Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.

Крім того, повідомляє Маляр, керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут – це командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

Також частиною східного фронту керує командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше як тиждень, максимум два. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила Ганна Маляр.

  • Експерти зазначають, що завдяки вмілому керівництву та самовідданій роботі кожного військового, російські окупанти мають можливість здійснювати штурмові дії під Бахмутом виключно по невеличких локаціях.
Міністерство оборони
Донеччина
Бахмут
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