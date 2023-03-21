У Міноборони назвали імена командирів оборони Бахмута

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, головним керівником оборони Бахмута є бригадний генерал Андрій Гнатов.

Безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.

Крім того, повідомляє Маляр, керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут – це командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

Також частиною східного фронту керує командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше як тиждень, максимум два. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила Ганна Маляр.