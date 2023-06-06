Розкол між вагнерівцями та міноборони РФ знижує їхню боєздатність, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери стурбовано відреагували на відео підполковника Веневітіна, вказавши, що кілька відомих провоєнних спікерів дедалі більше стурбовані наслідками розколу Вагнера та МО.

Один відомий мілблогер закликав судити Веневітіна у військовій прокуратурі, що було б нормальною практикою в таких випадках, але зазначив, що конфлікт ПВК Вагнера і міноборони РФ "продовжує бути нездоровим".

Інший мілблогер, який стверджував, що особисто спілкувався з командуванням компанії, звинуватив підрозділи ПВК та МО у тому, що вони не знають, за що воюють, і намагаються випередити один одного, щоб бути "героями".

Колишній російський офіцер і відомий критик-військової кампанії Ігор Гіркін зазначив, що відео з Веневітіним є ще одним кроком до "неприємностей" незалежно від обставин інциденту і що Пригожин провокує відкриту війну між підрозділами, які нібито знаходяться на одній стороні війни.

Оскільки Пригожин продовжує намагатися підтримувати інформаційну релевантність, його риторичні шаради, ймовірно, ще більше поглиблять розбіжності між міноборони та ПВК "Вагнера", тим самим перешкоджаючи загальній боєздатності обох сил і додатково породжуючи зростання невдоволення в інформаційному просторі, яке раніше підтримувало його.