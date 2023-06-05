Про це інформує легіон "Свобода Росії".

"Ми звертаємося до вас, бо вся провладна еліта в особі кавалера ордена мужності Гладкова, боягузливо відсиділася, залишивши своїх людей у полоні, поки їхні війська накривали артилерією мирні міста. Як нам стало відомо, бійцями ПВК Вагнера було взято в полон командира 72 бригади ЗС РФ підполковника Романа Веневітіна. Як жест доброї волі, ми пропонуємо обміняти його на кілька бійців ЗС РФ, взятих нами в полон під час визвольних боїв у Білгородській області", - йдеться в заяві.

Пресслужба повідомляє, що йдеться про чесний обмін без додаткових умов.

Російський добровольчий корпус висловив свою думку щодо заяви бійця ЛСР із позивним Цезар.

"Усіх взятих у полон військовослужбовців ЗС РФ, бійці РДК, відповідно до обіцянок передали українській стороні. Вони будуть обміняні на українських військовослужбовців відповідно до офіційної процедури. Якщо представник ЛСР із позивним Цезар має власних полонених, то він, безумовно, має право вести переговори про їх обмін", - написала пресслужба РДК.

Глава ПВК Вагнера Євген Пригожин відреагував на пропозицію легіону: "Щодо обміну. Підполковника 72-ї бригади, він не в полоні. Він був затриманий та переданий для проведення слідчих дій. Та й зрозуміло, що нікого з росіян в обмін на росіян ми віддавати не готові".

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" розпочали другий наступ на Бєлгородщину. Цього разу російські партизани зосередилися на місті Шебекіно.

Учора, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

О 16:54 Гладков оприлюднив свою відповідь зі згодою на зустріч заради того аби забрати полонених, але в іншому місті.

Того ж дня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" повідомили про свій намір передати російських полонених, яких вони захопили під час рейдів у Білгородській області РФ, в обмінний фонд української сторони.

4 травня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що під час відступу з Бахмута 17 травня на його бойовиків напали солдати регулярної армії Росії. Згодом на каналі Пригожина з'явився допит нібито підполковника-командира 72-ї окремої мотострілецької бригади. Той стверджував, що почав стріляти по вагнерівцях через "особисту неприязнь".