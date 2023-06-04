Про це повідомляє легіон "Свобода Росії" 4 червня у telegram.

"Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні. Тепер ми остаточно зрозуміли, наскільки гнила і боягузлива влада сидить біля керма, спілкуватися з ними безглуздо. Як то кажуть, "покидьки і негідники". Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони", - йдеться у повідомлені.

Доброволець "Цезар", з Легіону "Свобода Росії", заявив, що полонені були змушені взяти зброю у свої руки проти своєї волі і можуть стати придатними для російських добровольчих підрозділів після того, як "зрозуміють несправедливість та безглуздість розпочатої Путіним війни".

Що відбувається у Бєлгородській області

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.

2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" розпочали другий наступ на Бєлгородщину. Цього разу російські партизани зосередилися на місті Шебекіно.

Учора, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.

"Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.

Ранком 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно.

Вдень 4 червня РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії.

О 16:54 Гладков оприлюднив свою відповідь зі згодою на зустріч заради того аби забрати полонених, але в іншому місті.