Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Ми йдемо звільняти всю РФ": РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду. Влада Бєлгорода відреагувала
Оновлено

"Ми йдемо звільняти всю РФ": РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду. Влада Бєлгорода відреагувала

1 червня, 2023 четвер
09:34
Війна з Росією прапор Росії

Уранці 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" опублікували відео, де розповіли, що починають другу фазу рейдів на батьківщину. Є реакція влади Бєлгорода

Про це повідомили пресслужби підрозділів.

"Ми - легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо на кордоні нашої батьківщини. Невдовзі ми рухатимемося до РФ, аби запанувала свобода, мир і спокій. Грайворон - це лише початок. Унаслідок боягузливих путінських військових шакалів ми здобули багато трофеїв", - заявили у відео.

Легіон розповів, що тепер бійці зможуть озброїти більше побратимів і соратників.

"Ми йдемо звільняти всю Росію. Від Бєлгорода до Владивостока для того, аби в Москві був піднятий біло-синій прапор свободи", - наголосили в "Свободі Росії".

Натомість Російський добровольчий корпус заявив про початок обіцяної другої фази рейду.

"Що ж друзі, бійці Російського добровольчого корпусу знову ведуть бої на території Російської Федерації, дуже скоро побачимо околиці Шебекіно.

Добровольці кажуть, що не мають можливості забезпечити евакуацію мирних жителів з прикордонних населених пунктів, бо російська армія обстрілює ці райони та ускладнює вивезення людей: "Перебувайте вдома, не хвилюйтеся, бійці Російського добровольчого корпусу не воюють із мирними жителями".

На тлі відео чули звуки вибухів.

РосЗМІ заявили, що Бєлгородський оперштаб спростував прорив ЗСУ в районі Шебекіно: "Тривають обстріли та чути звуки бою".

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що в Шебекінському окрузі "безперервний обстріл з боку Збройних Сил України": "Противника в Бєлгородській області не було і немає. Збройні сили, прикордонники, федеральна служба безпеки, росгвардія на місці. Але йде масований обстріл".

Унаслідок обстрілів нібито поранено вісім людей.

Гладков заявив про евакуацію жителів, але під час обстрілів це не можливо: "Потрібно чекати на закінчення прильотів, закінчення вибухів, закінчення ризиків бути пораненим або загиблим від снарядів ЗСУ".

"Якщо є необхідність термінової евакуації, ми захищену техніку підженемо до ваших будинків", - додав російський губернатор.

Що відомо про перший рейд

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.

Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.

29 травня Російський добровольчий корпус повідомив, що вчергове перетнув кордон РФ на день прикордонника, таким чином "привітавши" російських воєнних.  

Реакція російської влади на перший рейд

Увечері 22 травня, о 18:04 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні з метою забезпечення безпеки громадян запроваджено режим контртерористичної операції. Відтак на Бєлгородщині перевіряли документи у фізичних осіб та призупинили діяльність небезпечних виробництв і підприємств, де використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що під час обстрілу адмінбудівлі було поранено заступника адміністрації міста Грайворон. Також, за їхньою інформацією, було поранено двох працівників МНС.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв що станом на 20:00 у Грайворонському районі поранено 8 людей, загиблих серед цивільних немає. Також, за його словами, було пошкоджено три приватні будинки, влучання в три приватні будинки, а в населеному пункті Замостьє снаряд влучив у дитсадок.

До цього, близько 15:30 22 травня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну повідомили про нібито спробу прориву українських диверсантів у Бєлгородську область.

Раніше, о 14:10 губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу "зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ". Згодом, об 11:38 він сказав, що начебто від ранку 22 травня регіон зазнає обстрілів ЗСУ. Гладков розповів, що з дев'ятої години ранку "під обстрілом ЗСУ опинився Грайворонський міський округ". За його словами, обійшлося без потерпілих, спрацювала система ППО.

Частина ракети начебто впала на город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка.

Також, за повідомленням Гладкова, під мінометним обстрілом опинилося село Козинка. А в селі Гора-Поділ спалахнув склад сіна. У Грайвороні снаряди потрапили на територію автотранспортного підприємства, а в селі Замостя пошкоджено паркан приватного житлового домоволодіння.

Згодом Гладков повідомив, нібито в Новій Таволжанці з безпілотника було скинуто вибуховий пристрій поряд із приватним житловим будинком. А сам БПЛА начебто впав за 100 метрів від житлових будинків.

Ще пізніше у відеозверненні Гладков заявив, що проти області "почалася масована інформаційна атака", метою якої є паніка серед населення. Він повторив, що внаслідок обстрілів постраждалих немає, а заклики про евакуацію, які ширяться в соцмережах – це брехня.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

Новини
Росія
російська армія
Бєлгород
Читайте також:
31 травня, 2023 середа
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться літо в Україні
Ярослав Железняк
30 травня, 2023 вiвторок
Історія про повернення доплат так не вирішується: нардеп Железняк про законопроєкт щодо виплат та відпусток для військовослужбовців
Очільник МОН Оксен Лісовий
30 травня, 2023 вiвторок
Очільник МОН Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата наук
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.59
  • EUR
    Купівля 39.83
    Продаж 40.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
1 червня
10:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
У День захисту дітей росіяни вбили маленьких українців, Молдову захищають літаки НАТО. Акценти світових ЗМІ 1 червня
10:04
Володимир Путін
На російському телеканалі опозиція закликала усунути Путіна від влади, – британська розвідка
10:01
Пригожин заявив про вихід основної сили ПВК Вагнера з Бахмута
09:49
Зеленський
Зеленський прибув до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти
09:48
Росіяни маневрують ракетоносіями. Наразі у Чорному морі їх три, залп до 16 "калібрів"
09:35
Поштовий блок "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього"
Укрпошта випустила нову поштову марку до Дня захисту дітей
09:18
Оновлено
укриття
Чоловік загиблої від ракетної атаки на Київ 1 червня заявив про зачинене укриття під час тривоги, влада з'ясовує причини
09:17
Оновлено
Нічна атака по Києву 1 червня
Нічна ракетна атака по Києву: усі ворожі цілі знищено. Три людини загинули, є постраждалі та пошкодження
08:44
Інфографіка
втрати рф
Сили оборони за добу ліквідували 460 російських солдатів, 7 БПЛА і 14 артсистем, - Генштаб ЗСУ
08:28
Галина Пагутяк
Українські номади
08:26
Білий дім
Палата представників підтримала законопроєкт про підвищення ліміту держборгу США
07:38
Австралія
Українське Міноборони закликало Австралію приєднатися до танкової коаліції
07:36
збита ракета, Київ 9 травня
Уночі ППО збила 10 із 10 ворожих ракет комплексу "Іскандер", які летіли на Київщину, - Генштаб
07:01
Оновлено
малюнок, діти
Верещук: ворог змінює імена та дати народження незаконно депортованим з України дітям
06:47
пригожин та кадиров
Військове командування РФ хоче замінити в наступальних операціях в Україні вагнерівців на кадировців, - ISW
05:53
Судан
У притулку Судану померло 60 дітей, які опинились у пастці через бої
05:49
Армія, Велика Британія
"Не компенсує поразок на полі бою": Британія в ОБСЄ про терор РФ українських міст
05:03
Литва прапор
Литва очікує провокації Білорусі під час саміту НАТО у липні
04:35
лукашенко з путіним
Опозиція повідомила, що в Білорусі діють табори для утримання та перевиховання дітей з України
02:45
Бєлгородська область
Місцева влада повідомляє про обстріл Шебекіно на Бєлгородщині: є двоє постраждалих
02:17
Дрони Vector
Україна замовила ще 300 розвіддронів Vector за кошти Німеччини
01:49
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
У Байдена підтримали саміт для досягнення миру в Україні без участі Росії
01:21
Чехія
Сенат Чехії підтримав якнайшвидший вступ України в НАТО
01:05
Севілья, Ліга Європи
"Севілья" по пенальті перемогла "Рому" у фіналі Ліги Європи
00:54
Білий Дім
США проти ударів по РФ, але вирішувати як застосовувати зброю має Україна, - Білий дім
00:27
Судовий вирок
Трибунал ООН засудив двох соратників експрезидента Югославії Мілошевича
00:02
Володимир Зеленський
Зеленський: залучений до зернової ініціативи порт "Південний" фактично заблокований, там накопичено 1,5 млн тонн агропродукції
2023, середа
31 травня
23:29
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 травня
23:12
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний обговорив український контрнаступ з генералом Міллі
22:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перспективи виробництва українських дронів-камікадзе та робота артилерії ЗСУ біля Бахмута. Колонка Сергія Згурця
22:24
Херсонська область
РФ продовжила обстріли Херсонщини, вбивши мирного жителя
22:02
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
Українцям заборонили відвідувати ліси у низці регіонів України
21:58
Ексклюзив
Припинення водопостачання
Підвищення цін на електроенергію автоматично збільшить вартість водопостачання, - ексміністр соцполітики Рева
21:50
Всеволод Князєв
Справа про хабар ексголові Верховного Суду: Князєва залишили під вартою і зменшили розмір застави
21:29
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Ракети для HIMARS і Patriot, системи Avenger і Stinger: США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
20:53
Обстріл Донеччини
Ворог обстріляв з "Іскандерів" Донеччину: загинула людина, двоє поранені
20:40
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та генсек НАТО Єнс Столтенберг
Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги на €6,3 млрд
20:08
Еліна Світоліна
"Ролан Гаррос": Світоліна зіграє проти росіянки в 1/16 фіналу турніру
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 462 дня війни: військові створили невловний для дронів "кошмаромобіль", а Урсула фон дер Ляєн закликала надати Україні далекобійну зброю  
19:57
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ
Мудрик потрапив у престижний рейтинг футболістів АПЛ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV