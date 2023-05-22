"Диктатурі Кремля настав час покласти край": легіон "Свобода Росії" заявив, що повертається додому
Путінська Росія прогнила від корупції, цензури та репресій, тож пора взяти відповідальність за своє майбутнє
Про це йдеться в заяві спікера Легіону "Свобода Росії" Цезаря, яку він поширив на сторінці в Telegram
"Жителі Росії! Ми такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі Росії та взяли зброю, щоб відстояти нашу та вашу свободу. Путінська Росія прогнила від корупції, цензури та репресій. У Росії життя людини має нижчу вартість, ніж гаманець чиновника", - наголосили в легіоні.
У легіоні "Свобода Росії" додали, що для росіян настав час узяти відповідальність за своє майбутнє.
"Сьогодні всім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля настав час покласти край. Легіон "Свобода Росії" повертається додому", - йдеться в заяві.
У легіоні також звернулися до жителів прикордонних територій і пообіцяли невдовзі оприлюднити подробиці.
"Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся. Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько!" - підкреслили в легіоні.
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