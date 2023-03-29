Російський добровольчий корпус поширив відео з операції у Брянській області 2 березня
У мережі з'явився відеозвіт від російського добровольчого корпусу, який 2 березня брав участь в операції на території РФ - у Брянській області
Відео опублікував російський добровольчий корпус.
"Після подій у Брянську пройшов майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня. Але найголовніше на вас чекає наприкінці: що ж роблять бійці РДК, коли в їхнє поле зору потрапляє автомобіль з цивільним населенням РФ?! Відповідь – у нашому відео!", - написали російські добровольці під відео.
- 2 березня в соцмережах та російських медіа почали з'являтися повідомлення про "проникнення українських диверсантів у два села Брянської області РФ", що межує з Чернігівщиною. Пропагандисти поширювали тези про "перестрілки та взяття заручників", але їхні заяви суперечили одна одній та твердженням самої місцевої влади РФ.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до цих подій та порадив російському керівництву боятись своїх партизанів.
- Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що повідомлення щодо "українських ДРГ" у Брянській області свідчать про внутрішнє протистояння між громадянами Росії.
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