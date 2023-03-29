Російський добровольчий корпус поширив відео з операції у Брянській області 2 березня

Відео опублікував російський добровольчий корпус.

"Після подій у Брянську пройшов майже місяць. Тепер, коли всі конспірологи, "експерти" та інші шановні особи вже висловилися, ми покажемо вам обіцяне раніше відео, яке трохи прояснить події 2 березня. Але найголовніше на вас чекає наприкінці: що ж роблять бійці РДК, коли в їхнє поле зору потрапляє автомобіль з цивільним населенням РФ?! Відповідь – у нашому відео!", - написали російські добровольці під відео.