"Бійтеся своїх партизанів": Подоляк заявив про непричетність України до вибухів у РФ
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про непричетність України до вибухів у РФ і порадив російському керівництву боятись своїх партизанів
Про це він написав у Twitter.
"Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, аби за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність", - заявив Подоляк.
"Тим часом партизанський рух у РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", - додав він.
- Раніше в Росії заявили про "українську ДРГ" в Брянській області.
- 28 лютого пролунали вибухи в російському Єйську.
- У російському місті Туапсе 28 лютого сталася пожежа на нафтобазі Роснафти, місцеві жителі жалілися на вибухи.
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