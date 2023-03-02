Про це він написав у Twitter.

"Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, аби за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність", - заявив Подоляк.

"Тим часом партизанський рух у РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", - додав він.