У РФ повідомили про вибухи та пожежу на аеродромі в Єйську, влада заявила про "навчання"
Влада російського Єйська заявила, що вибухи в місті є "плановими", оскільки на території району нібито відбуваються військово-тактичні навчання
Про це повідомляє голова Єйського району РФ Романа Бублика в Telegram.
"На території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Дотримуйтесь спокою. Про все, що відбувається на території Єйського району, я вам завжди повідомляю, тому прошу не вестися на провокації, які поширюються в мережі", - написав він.
Натомість місцеві медіа та соцмережі повідомляють про звуки вибухів та пожежу. Прокремлівські канали пишуть, що військовий аеродром у Єйську, попередньо, був атакований безпілотником. Ще інші – була ракета, або й дві.
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