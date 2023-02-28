Про це повідомляє голова Єйського району РФ Романа Бублика в Telegram.

"На території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Дотримуйтесь спокою. Про все, що відбувається на території Єйського району, я вам завжди повідомляю, тому прошу не вестися на провокації, які поширюються в мережі", - написав він.

Натомість місцеві медіа та соцмережі повідомляють про звуки вибухів та пожежу. Прокремлівські канали пишуть, що військовий аеродром у Єйську, попередньо, був атакований безпілотником. Ще інші – була ракета, або й дві.