У російському Єйську на багатоповерхівку впав військовий літак
Увечері, 17 жовтня, в місті Єйськ Краснодарського краю, що в Росії, на житловий будинок впав військовий літак
Про це пишуть росЗМІ та телеграм-канали.
У російському Єйську військовий літак впав на дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього відбувся вибух, вогонь охопив дім, а на місці займання були чутні вибухи.
Повідомляється, що ймовірно це був Су-34.
Також на фото видно, як пілот катапультувався з літака.
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