У російському Єйську на багатоповерхівку впав військовий літак

Про це пишуть росЗМІ та телеграм-канали.

У російському Єйську військовий літак впав на дев'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього відбувся вибух, вогонь охопив дім, а на місці займання були чутні вибухи.

Повідомляється, що ймовірно це був Су-34.

Також на фото видно, як пілот катапультувався з літака.